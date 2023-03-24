Медведев: критиковать власть можно и нужно

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время ответов на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте» заявил, что власть можно и нужно критиковать. По его словам, которые приводит РИА Новости, нельзя отзываться негативно о солдате, который сражается за свою страну.

Я исхожу из простого правила: критиковать власть можно и нужно. Хотите — пожалуйста. Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну, — сказал Медведев.

Он добавил, что критиковать военнослужащих, борющихся за страну, аморально. Медведев также напомнил, что подобные высказывания «с определенного периода» являются уголовно наказуемым преступлением.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за дискредитацию добровольцев СВО предусматриваются штрафы: максимальное наказание для граждан составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

При повторном совершении правонарушения будет наступать уголовная ответственность. Согласно обновленной статье, преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.