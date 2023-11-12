Медведев: Киев — не Украина Медведев предложил признать не украинскими Киев, Одессу и другие города

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram похвалил набирающую популярность идею в странах НАТО о принятии Украины в Альянс, но без Крыма и Донбасса. Медведев предложил пойти еще дальше и также признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически вся оставшаяся часть страны «никакая не Украина». Он добавил, что в таком случае в НАТО можно принять «город Лемберг» (Львов) с окрестностями, если «там очень будут настаивать».

Надо признать, что и Одесса, и Николаев, и Киев, и практически все остальное — никакая не Украина. После этого всего три шага до признания очевидного: Зеленский, который не идет на выборы, не президент, а узурпатор. Украинский язык — не язык, а суржик. Украина — не страна, а искусственно собранные территории, — написал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует использовать зимние холода в качестве оружия против Украины. В ходе своего выступления 11 октября на заседании контактной группы по обороне Украины «Рамштайн» генсек подчеркнул, что Альянс намерен обеспечить беспрерывные поставки боеприпасов и вооружений украинской армии.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще больше территорий, если военные действия в стране не закончатся. По его словам, если Киев не остановит конфликт, то потеряет контроль над Харьковом, Днепропетровском, Николаевом и Одессой.