Медведев передал Си Цзиньпину послание Путина Си Цзиньпин встретился с Медведевым в Пекине

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев и Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Встреча прошла в государственной резиденции в Пекине, кадры мероприятия были опубликованы в Telegram-канале Медведева. Отмечается, что политики обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, включая Украину. Китайский лидер также выразил надежду, что все стороны в украинском кризисе сохранят сдержанность. Секретариат замглавы Совбеза сообщил, что Медведев передал китайскому председателю послание от президента России Владимира Путина.

Состоялись переговоры с генеральным секретарем ЦК Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Мы обсудили вопросы взаимодействия между двумя правящими партиями, между Компартией Китая и «Единой Россией». Обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию, и многое другое. Обсудили международную ситуацию, включая конфликт на Украине. Эти переговоры были весьма полезными,— сказал Медведев по итогам встречи.

Си Цзиньпин ранее заявил, что затягивание кризиса на территории Украины не соответствует ничьим интересам. Аналогичного мнения он придерживается и в отношении усложнения ситуации в регионе.

После начала специальной военной операции на Украине официальный Пекин отказался осуждать действия Москвы. Китайская сторона утверждает, что КНР и РФ в долгосрочной перспективе развивают стабильные и гармоничные двусторонние отношения.