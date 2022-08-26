Медведев: HIMARS не представляют существенной угрозы для России

Фото: US Army

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью французскому телеканалу LCI, что HIMARS пока не представляют существенной угрозы для России. Отвечая на вопрос журналиста Дариуса Рошбена, политик заметил, что война — это ещё и способ заработка американских корпорация.

Значительная выделенных на военную помощь Украине миллиардов осядет в карманах североамериканских компаний, уверен Медведев. И впоследствии будет преступным путем передана в другие страны, превратившись в конечном итоге «в поток контрабанды».

Что же касается этих HIMARS, безусловно, они пока не представляют такой существенной угрозы, — сказал Медведев.

Он отметил, что эти РСЗО и другие системы могут стрелять на разные расстояния в зависимости от категории ракет. И когда такая ракета летит на расстояние 70 км — это одно, а когда на 300-400 км — это уже угроза непосредственно территории России.

Зампред СБ РФ заявил, что США, НАТО и Запад всячески разжигают конфликт на Украине и ведут против России прокси-войну.

Соединенные Штаты Америки, западный мир, НАТО, к сожалению, отчасти и Франция, ведут так называемую proxy war (прокси-войну — NEWS.ru) против Российской Федерации, заключающуюся в том, что они не способствуют прекращению конфликта, а наоборот, всячески его разжигают, поставляя наступательные виды вооружений самые разные, начиная от стрелкового оружия и кончая реактивными системами залпового огня типа небезызвестной системы HIMARS, — заключил Медведев.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что передача Киеву 50 систем HIMARS изменит ход спецоперации. По его словам, цена достижения этой цели не такая уж большая — $200 млн.