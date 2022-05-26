Медведев: «Единой России» нужно пересмотреть предвыборную программу

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«Единой России» необходимо пересмотреть свою предвыборную программу, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на встрече с президиумом фракции в Госдуме. По его словам, ввиду форс-мажорных обстоятельств «Единая Россия» должна скорректировать ряд позиций. При этом он отметил, что партия в любом случае продолжит выполнять предыдущие предвыборные обещания.

Программа не догма, это живой документ. Нам сейчас нужно посмотреть, что в этом документе прошло проверку временем, а что стало менее актуальным. Очевидно, обстоятельства изменились, ситуация в этом смысле форс-мажорная. И целый ряд позиций нужно сообразовать с тем, что происходит, — сказал Медведев.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак ранее сообщил, что «Единая Россия» готова к проведению выборов в сентябре и не согласна с идеей ряда партий об отказе от них или переносе. По его словам, лишать людей права волеизъявления на выборах нельзя ни при каких обстоятельствах.

Единый день голосования в России назначен на 11 сентября 2022 года. В его рамках планируется провести выборы 15 губернаторов, избрать депутатов 11 городских и шести региональных парламентов, а также муниципальных депутатов в Москве. В конце 2021 года политтехнологи, юристы и прочие специалисты выехали в регионы, однако с началом военной операции на Украине многие проекты «поставили на паузу».