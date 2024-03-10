Медведев двумя словами высказался об оговорке Байдена Медведев назвал «редким идиотом» перепутавшего Украину с Афганистаном Байдена

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена «редким идиотом» в своем Telegram-канале после его оговорки об Украине. Ранее глава Белого дома перепутал страну с Афганистаном и Ираком.

Редкий идиот, — написал Медведев, сопроводив сообщение видео с оговоркой Байдена.

Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. Отмечается, что при этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что президент США не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном. По ее мнению, американский лидер не смог больше сдерживать в себе правду: Вашингтон «опозорился с украинским проектом».

До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.

Кроме того, Байден перепутал Украину с Россией во время телеинтервью. Так, он предложил Москве «разумный путь» в НАТО. Глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.