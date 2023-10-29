Медведев двумя фото показал разницу между поддержкой Палестины и Украины Медведев предложил «почувствовать разницу» между акциями в поддержку Палестины и Украины

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в Telegram-канале фотографии митингов в поддержку Палестины и Украины в других странах. Он предложил наглядно «почувствовать разницу» масштабов этих акций, подобрав снимки массового митинга и малочисленной акции.

Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и «страну 404»), — написал он.

На первом снимке изображена многотысячная акция в поддержку народа Палестины, которая прошла 28 октября в Стамбуле. На «Великом палестинском митинге» также выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который пообещал признать Израиль военным преступником и осудил его атаки по сектору Газа. На второй фотографии показаны чуть более десятка человек с украинскими флагами и плакатами в поддержку государства. Где и когда прошел этот митинг, неизвестно.

Массовый митинг в поддержку Палестины и с осуждением Израиля ранее прошел на центральной площади в Афинах. В акции участвовали около трех-четырех тысяч человек, среди которых были представители Коммунистической партии Греции, профсоюза «Всегреческий боевой фронт», студенческие союзы и проживающие в стране палестинцы.