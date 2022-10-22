Медведев: дрянная западная идея порядка противоречит нормам ООН Медведев сформулировал пять тезисов о ситуации в мире

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сформулировал пять тезисов о ситуации в мире. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что любая страна ставит превыше всего безопасность своих граждан, при этом мирное сосуществование с другими государствами важно и необходимо. Медведев считает, что единственный универсальный инструмент урегулирования международных разногласий — Организация Объединенных Наций. По его словам, дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», противоречит нормам ООН.

Дрянная западная идея «порядка, основанного на правилах», должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества. Она никем не одобрена, полностью неопределённая по содержанию и продвигается в противовес существующим международным правилам и институтам, включая ту же ООН, — написал зампред Совбеза.

Также он считает, что статус постоянных членов Совбеза ООН не должен подлежать изменениям, включая их право вето. Число постоянных членов Совбеза может быть расширено, однако их полномочия должны быть неоспоримы. Медведев убежден, что пересмотр правил повлечет за собой развал ООН, вследствие чего произойдет деградация системы международного права.

Кроме этого, он заявил, что никто не ставит под сомнение итоги Второй мировой войны. Но следует учитывать, что история неумолимо движется вперед, поэтому любые итоги приемлемы для РФ ровно до тех пор, пока они не противоречат коренным интересам России как государства — правопреемника Советского Союза.

Ранее Медведев сказал, что США «замучаются пыль глотать», если попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза ООН. Поводом для его слов стала возможная реформа СБ ООН, к которой ранее призывала американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд. Она заявила о «компромиссах в реформировании» Совета Безопасности всемирной организации и необходимости отказа от сохранения статус-кво.

Томас-Гринфилд также сообщила, что Совет Безопасности ООН должен лучше отражать нынешние мировые реалии. По ее словам, в рамках реформы планируется принять резолюцию о применении вето, после чего постоянные члены Совбеза ООН должны будут отчитываться о причинах использования вето на заседании Генассамблеи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совету Безопасности ООН следует или исключить из своего состава Россию, чтобы она не могла блокировать решения, касающиеся ее действий, или же самораспуститься. Тогдашний пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что администрация США разделяет позицию украинского лидера, но не видит возможности исключить Россию из состава Совбеза ООН.