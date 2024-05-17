Медведев допустил возможность нахождения дальнобойных ракет в Польше Медведев счел опасным появление санитарной зоны на границе Польши и Украины

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Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ допустил, что при отправке Киеву дальнобойных ракет границы санитарной зоны могут оказаться на территории Польши. Политик отметил, стратеги НАТО искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина.

Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие, — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред Совбеза напомнил, что президент России Владимир Путин не в первый раз говорит о необходимости создать санитарную зону для спокойной жизни страны. В рамках этого, по словам Медведева, у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории РФ, включая все земли, «вернувшиеся в государство».

По словам политика, если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей или в самой стране. Медведев подчеркнул, что это совсем опасно. Нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила Россия, понятие весьма растяжимое, добавил зампред Совбеза. Медведев призвал НАТО хорошо рассчитывать дальность того, что выделяется нацистам.

Ранее зампред Совбеза назвал поездку президента Украины Вадимира Зеленского в Харьков сильным ходом. По его словам, это был прощальный визит.