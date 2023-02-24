Медведев призвал отодвинуть угрозы России до границ Польши

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Дмитрий Медведев

России важно достичь всех целей специальной военной операции и как можно дальше отодвинуть границы угроз, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик написал в своем Telegram-канале, что необходимо «уничтожить неонацизм дотла». Медведев также указал, что западные страны хотят «максимально ослабить Россию» и не заинтересованы в завершении конфликта.

Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши, — написал Медведев.

Зампред Совбеза уверен, что Россия одержит победу. А затем будут переговоры, которые, как полагает Медведев, станут тяжелыми и нервными. При этом за Украину будет принимать решение не президент страны Владимир Зеленский, «если он будет еще жив», а США.

Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики. Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас, — указал Медведев.

Рано или поздно конфликт прекратится, и за этим может последовать «просто какое-то соглашение», не включающее договоренностей о реальных границах, предположил он. И в какой-то момент те, кто объявят себя властью на Украине, снова будут провоцировать мировой конфликт, считает Медведев. По его словам, это может произойти как в преддверии выборов, так и в ходе очередного переворота.

Их участь незавидна. Они не смогут признать итоги СВО, не рискуя быть казненными в тот же день, — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что Россию «порвут на части», если она не добьется победы и остановит СВО. При этом он указал, что конфликт может завершиться, если США прекратят вооружать Киев.