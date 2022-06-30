Медведев допустил, что активы неугодных стран будут отбирать без суда Зампред Совбеза РФ Медведев допустил, что имущество неугодных стран Запад будет изымать во внесудебном порядке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Имущество неугодных стран скоро будут отбирать во внесудебном порядке, руководствуясь лишь политическими соображениями, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости. Он отметил, что цель западных санкций — нанести наибольший ущерб обычным гражданам России, а не руководству или бизнес-элите.

Вполне можно допустить, что скоро имущество неугодных стран, компаний и неограниченного круга иных лиц будут изымать во внесудебном порядке, исходя из политических соображений или корыстных мотивов, — сказал Медведев.

Он также предположил, что основной правовой постулат Всеобщей декларации прав человека о равенстве, по мнению некоторых стран, теперь применяется с оговоркой. Подсанкционные государства теперь являются исключением из правил, заключил Медведев.

Ранее заместитель главы Минюста США Лиза Монако заявила о надеждах администрации Белого дома передать Украине активы, изъятые у российских предпринимателей. В частности, речь идет о яхтах, самолетах и банковских счетах.