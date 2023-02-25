Медведев: десятикратный рост военной продукции в РФ вызвал у Киева шок Медведев заявил, что объемы ОПК в России не соответствуют ожиданиям «киевских фантазеров»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Оборонная промышленность позволит России отразить любую агрессию, отечественные оружейники в десятки раз нарастили производство своей продукции и хорошо изучили вражеское вооружение, написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала «Национальная оборона», посвященной году с начала СВО. Он заявил, что такие обороты в оборонно-промышленном комплексе России вызвали «шок» у оппонентов.

Выпуск продукции военного назначения на ряде объектов был увеличен в десятки раз. Да, это потребовало немалых усилий, иногда — «ручного управления». <...> Смешно было слышать от киевских фантазеров рассуждения о том, что в России «кончились ракеты» или «остановилось производство». Реальность убедила их в обратном — до сих пор не могут отойти от шока. Мы не просто расширяем производство, но и внедряем новейшие технологии, совершенствуем их в буквальном смысле «на марше», — пишет Медведев.

Также Медведев добавил, что некоторую военную технику со стороны ВСУ, уничтоженную в боевых действиях, российские производители разобрали и обратили себе на пользу.

Неплохо, кстати, изучили и вражеское вооружение, которое взяли в виде трофеев и разобрали по винтику в наших военных конструкторских бюро. Извлекли для себя много полезного — опыт противника обратили себе на пользу, — резюмировал зампред Совбеза.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщало, что Москва ведет переговоры с китайским производителем беспилотников о покупке 100 дронов-камикадзе вопреки предостережениям США и Германии о продаже оружия России. Дроны могут быть доставлены в РФ уже к апрелю. Кроме того, Der Spiegel указывает, что производитель в рамках следующего этапа готов помочь создать производственную площадку для беспилотников в России, которая может конструировать до 100 дронов в месяц.