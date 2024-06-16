Медведев цитатой из «Собачьего сердца» оценил саммит по Украине Медведев назвал позором саммит по Украине в Швейцарии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Саммит по Украине, проходящий в Швейцарии, представляет собой «чистейший сюрреализм» в лучших традициях писателей Франца Кафки и Джорджа Оруэлла, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его мнению, конференцию также можно охарактеризовать словами персонажа «Собачьего сердца» Швондера: «Это какой-то позор».

Этот швейцарский «скотный двор» — чистейший сюрреализм. Кафка с Оруэллом нервно курят в сторонке. Никто из участников «форума мира» не знает, что он там делает и в чем его роль. <...> Или, как говаривал Швондер, «это какой-то позор», — отметил Медведев.

Политик добавил, что для обсуждения и решения конфликта на саммит позвали «только проверенных животных», среди которых европейские «цепные псы» и «тупоголовые западные бараны». Медведев отметил, что мероприятие фактически «люто прожигает» деньги налогоплательщиков США и Европы.

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что конференция в Швейцарии закончится полным провалом. По его словам, подобные «переговоры» без участия России являются бессмысленными. Кроме того, считает политик, даже противникам России на Западе понятно, что президент Украины Владимир Зеленский сегодня является всего лишь «узурпатором».