Медведев: благодаря Уставу ООН мир не скатился в пучину третьей мировой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о недопустимости не согласованного всем международным сообществом взлома Устава ООН. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас ставится вопрос о коренной реформе организации, подрывающей саму ее суть. Между тем механизмы Устава ООН позволили не допустить третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства и создать цивилизованные правила международного сотрудничества.

Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась организация <...>, невозможно не согласиться, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в ее Уставе, удалось не скатиться в пучину третьей мировой войны, — сказал Медведев.

Он отметил, что различные суррогаты ООН, под которыми понимаются разного рода саммиты за демократию и сообщества демократических государств, только ухудшат ситуацию и разделение между разными странами.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН по Украине президент страны Владимир Зеленский попросил организацию лишить Россию права полномочий в Генассамблее. Он заявил, что у Москвы «нет права» участвовать и голосовать по вопросам ситуации на Украине, которая «является неспровоцированной». В ответ на это официальный представитель председателя 67-й сессии Генассамблеи ООН Полина Кубиак заявила, что такое решение может быть принято только через Совбез ООН.