Медведев анонсировал переформатирование деятельности «Сколково» Медведев заявил, что «Сколково» переформатирует деятельность с учетом технологической повестки дня

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Фонд «Сколково» переформатирует свою деятельность и встроит ее в контекст непростой технологической повестки дня, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости. Он напомнил, что президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача укрепления технологического суверенитета государства.

Нам приходится действительно отражать беспрецедентную санкционную агрессию в отношении нашей страны, которую развернул, как принято называть, коллективный Запад... Надеюсь, что экосистема «Сколково» с учетом тех возможностей, которые были созданы государством при участии партнеров, успешно адаптируется к новым вызовам. Ну мы переформатируем в известной степени свою деятельность и встроим ее в контекст весьма непростой ныне технологической повестки дня, — сказал Медведев.

Медведев отметил, что в 2022 году статус участников инновационного центра получило 680 стартапов, а число самих компаний в конце года составит порядка 3,5 тысяч. Он также отметил, что «Сколково» осуществляет поддержку особо значимых проектов по замещению зарубежного промышленного ПО.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в условиях угрозы приостановки поставок зарубежной техники в Россию импортозамещение становится очень важным. По его мнению, к 2030 году страна должна стать полностью независимой от зарубежной электроники.

Его коллега Юрий Борисов призвал сделать поддержку отечественной радиоэлектронной отрасли национальным проектом. Он пояснил, что в нее до сих пор не идет крупный бизнес, а без средств частных инвесторов изменить ситуацию не получится.