Мединский заявил, что готов возглавить делегацию на переговорах с Киевом

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Владимир Мединский

Помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что готов возглавить делегацию в случае переговоров с Киевом. В комментарии LIFE.ru он подчеркнул, что в случае соответствующего приказа отправится на переговоры с Украиной. Таким образом Мединский отреагировал на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать встречу российской и украинской сторон в Анкаре. При этом о результативности возможных переговоров помощник президента ответить затруднился.

Дадут поручение — поедем! — уточнил Мединский.

Эрдоган ранее заявил, что Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что справедливого и прочного мира можно добиться только дипломатическим путем. При этом президент Турции отметил, что принципиально поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским мирный план урегулирования конфликта.

29 марта 2022 года в Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трех часов в закрытом для прессы режиме. Российскую делегацию возглавил Мединский.