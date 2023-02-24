Мединский высказался о переговорах по Украине Мединский: российские представители не ведут переговоров по Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что официальные представители России не ведут никаких переговоров по Украине. Так он в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения о секретных переговорах, которые проходят в Женеве.

Заявление о том, что Швейцария принимает секретные переговоры по Украине ранее сделал глава МИД Альпийской республики Иньяцио Кассис. В интервью газете Le Temps он рассказал, что переговоры в Женеве проходят, но не на самом высоком уровне.

Насколько мне известно, российские дипломаты, представители администрации и правительства ни высокого, ни какого-либо иного уровня никакие переговоры не ведут, — подчеркнул Мединский.

Ранее Иньяцио Кассис сообщил, что Швейцария и впредь будет предлагать «свои добрые услуги» для поиска решения конфликта. По его словам, Швейцария делает все возможное, чтобы поспособствовать прекращению боев. Однако дипломат усомнился, что конфликт завершится в скором времени, если только не произойдет какое-то чудо.