Мединский: площадь России по сравнению с 1917 годом уменьшилась не навсегда

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Владимир Мединский

Территория современной России стала меньше по сравнению с размерами Российской империи в 1917 году «не навсегда», заявил помощник президента РФ Владимир Мединский на международном форуме «История для будущего. Образ Петра», передает РИА Новости. На форуме Мединский представил книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской».

Серия книг посвящена тем правителям России, при которых земля наша не распадалась, не уменьшалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась больше. Цикл посвящен тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда, — подчеркнул Мединский.

Ранее помощник президента заявил, что настоящее призвание российских солдат — спасение жизней. Так он прокомментировал видео, на котором российские военные спасают раненого бойца ВСУ. Переговорщик назвал такие моменты знаковыми для России. Он добавил, что считает спецоперацию на Украине спасением для Киева и говорит это «как украинец по паспорту СССР».

Мединский пояснил, что в России исторически сложилась традиция хорошего отношения к военнопленным. Он напомнил слова полководца Суворова: «Помни всегда: он — такой же, как ты, человек».