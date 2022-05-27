Мединский рассказал, в чем смысл жизни российских солдат

Фото Илья Питалев/РИА Новости

Настоящее призвание российских солдат — спасение жизней, считает помощник президента РФ Владимир Мединский. Так он прокомментировал видео, на котором российские солдаты спасают раненого бойца ВСУ. Переговорщик назвал такие моменты знаковыми для России. Он добавил, что считает спецоперацию на Украине спасением для Киева и говорит это «как украинец по паспорту СССР».

«Держись, Володя, все будет хорошо» — вот это ЛУЧШИЙ и НАСТОЯЩИЙ символ СВО. Военная операция — жестокая вещь, и могут быть любые эксцессы. Но у наших парней их суть, их жизнь, их смысл присяги — спасать жизни. Спасать родную нам Украину. Сберечь ее для будущего, для наших детей, — написал Мединский в Telegram-канале.

Мединский добавил, что в России исторически сложилась традиция хорошего отношения к военнопленным. Он напомнил слова полководца Суворова: «Помни всегда: он — такой же, как ты, человек». Как рассказал Мединский, всех пленных французов из армии Наполеона в 1813 году приняли в подданство России, обеспечили им хорошие условия жизни. Никто из них потом не захотел возвращаться в Европу, многие стали офицерами казачьих войск.

Ранее Владимир Мединский подчеркивал, что бойцы ВСУ совсем не так относятся к российским военнопленным. Он обращал внимание на записи с пытками русских, которые появлялись в Сети. Мединский заявлял, что Украина уже обещала принять самые жесткие меры ко всем, кто был причастен к издевательствам.