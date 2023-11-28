Мединский рассказал о требованиях Москвы в мирных переговорах с Украиной Мединский: Россия ни разу не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

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Владимир Мединский

Россия ни разу не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, заявил ТАСС помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что Москва, на проходивших весной 2022 года переговорах, требовала от Киева не только отказаться от вступления в НАТО, но и признать российский суверенитет над Крымом и независимость республик Донбасса.

Мы никогда, ни разу не отказывались от ведения мирных переговоров с Украиной, — подчеркнул он.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с РФ.

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Уильям Скотт Риттер — младший заявил, что конфликт на Украине был организован и осуществлен Североатлантическим альянсом. По словам аналитика, сейчас продолжается не украинско-российский конфликт, а столкновение НАТО и России.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины. По его словам, на Москву не следует оказывать давления, а если давить — то на тех, кто отказывался от диалога.