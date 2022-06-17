Мединский указал, почему Киев проигнорировал проект мирного договора с РФ Мединский: курирующие Киев стороны хотят, чтобы военный конфликт с РФ продолжался «до последнего украинца»

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Помощник президента РФ Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что Киев вынуждают продолжить военный конфликт «до последнего украинца». В интервью RTVI он отметил, что на текущий момент Москва «не знает» переговорную позицию украинских властей. По словам Мединского, сторонам ранее удалось согласовать 75% положений мирного договора, однако Киев отказался подписывать документ без согласия союзников.

Я готов был расписаться у каждого абзаца. Они отказались подписывать абзацы, потому что не могут принять решение. Им нужно согласие других сторон. Каких — вы сами понимаете, о ком идет речь. В этих городах не хотят мира, в этих городах хотят, чтобы война продолжалась до последнего украинца, — заявил Мединский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможность возобновления переговоров России с Украиной нельзя исключать. При этом он подчеркнул, что подвижек в сторону дипломатического решения конфликта между двумя сторонами «по-прежнему» не наблюдается. Ранее Песков заверил, что российский глава Владимир Путин открыт к переговорам по Украине.

Сегодня днём пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отверг информацию ряда СМИ о том, что на вчерашней встрече Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги политическое трио убеждало главу Украины начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Разговоры на эту тему велись «за закрытыми дверями», утверждает немецкая газета Die Welt.