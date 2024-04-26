Мединский раскрыл подробности стамбульских переговоров с Украиной Мединский: Киев согласовывал договоренности в Стамбуле с «тремя начальниками»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Киев должен был согласовывать договоренности с Москвой с «тремя начальниками», заявил помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24». Так он прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли в 2022 году в Стамбуле, пояснив, что об этом тогда сообщила сама украинская делегация.

Украинская делегация говорила следующее: «Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать», — рассказал Мединский.

Ранее сенатор Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru предположил, что стамбульские соглашения могли бы стать базой для новых переговоров. Он отметил, что на принципах, которые были обозначены в документах, планировалось начать реальный диалог между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы готовы к диалогу, но диалог этот должен быть равноправным и деловым, а «не пропагандистско-радикальным, как это обычно делают представители нынешнего киевского режима и их западные хозяева».

Накануне вечером Путин провел в Кремле четырехчасовые переговоры с Лукашенко. В ходе беседы белорусский лидер предложил коллеге из России вернуться к проекту договора, который был согласован с Киевом в Стамбуле еще в первые месяцы после начала СВО. Лукашенко констатировал, что его «чутье никогда не обманывало», а отраженные в этом документе инициативы найдут отклик на Украине, в том числе и среди военных. Президент РФ с ним согласился.