Мединский признался, что «страшно завидует» Украине Мединский: Украина оказалась эффективна в «упорстве все перекроить»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский признался, что «страшно завидует» Украине. Он пояснил, что Киев в своем «упорстве все перекроить и переделать» оказался очень эффективен и последователен. По словам политика, Украина вырастила поколение, которое ничего не понимает и не знает, пишет ИА SM.News.

Страшно я им завидую, Украине. Они, конечно, в отношении истории просто нездоровые люди. Нездоровые люди, но в своем безумном упорстве все перекроить, переделать они были последовательны и эффективны. Мы как-то относились к этому сдержанно, — высказался Мединский.

Он напомнил, что на Украине выпустили новый учебник для школ, «еще более сумасшедший». Помощник президента подчеркнул, что Киев отрицает историю, которая связывала его с СССР. Отвечая на вопрос, зачем изучать новые украинские учебники, Мединский пояснил, что «своих неприятелей надо знать в лицо».

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет ранее заявил, что курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа. Он отметил, что действующие власти Киева привели страну к трагическим последствиям. Шеремет подчеркнул, что именно страны НАТО спровоцировали военный конфликт в стране в попытках ослабить Россию.