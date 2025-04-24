Мединский представил цикл книг о развитии российской армии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский анонсировал новый цикл исторических образовательных книг на пресс-конференции Союза писателей, посвященной издательским проектам к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Серия будет представлена 10 томами, в которых рассказывается о различных этапах развития российской армии, передает корреспондент NEWS.ru.

Также я хотел бы отдельно обратить внимание на книгу, которая уже появляется в продаже. Это первый из 10 томов. Наверно, вы помните, была такая замечательная книга, на которую мы равнялись, − «Книга будущих командиров». Мы решили пойти дальше и выпускаем десятитомник, − сказал политик.

Кроме того, помощник российского лидера продемонстрировал учебники по военной истории России для различных классов, которые являются дополнительным материалом к школьной программе. Мединский подчеркнул, что такое пособие отлично подойдет как для кадетских корпусов, так и для обычных школ. Также была показана книга «Великая Победа».

Ранее главный редактор РИАМО Николай Дремлюга сообщил о запуске специального проекта «Герои-военкоры» к 80-летию Великой Победы. По его словам, инициатива призвана напомнить гражданам России о бесстрашных предках, которые добывали истину, рискуя собственными жизнями.