Мединский поинтересовался, при каком лидере СССР хотели бы жить россияне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский опубликовал в своем Telegram-канале опрос о том, при каком советском лидере россияне хотели бы жить. В вариантах ответа можно выбрать лидера большевистского движения Владимира Ленина, председателя Совета Народных Комиссаров и Совета Министров СССР Иосифа Сталина, генсека Никиту Хрущева и генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В голосовании уже приняло участие более 30 тысяч человек. Лидером опроса стал Брежнев — его на посту руководителя страны хотели бы видеть 57% процентов респондентов. На втором месте оказался Сталин, ему доверили бы руководить страной 34% опрошенных. За Ленина и Хрущева проголосовали менее 10% — по 3% и 6% соответственно.

Ранее стало известно, что Мединский возглавит рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории. Глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов отметил, что пособие будут создавать в течение года или «чуть дольше», опираясь на пособия под редакцией Анатолия Торкунова.