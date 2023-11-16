Мединский объяснил, почему критикуют новый учебник по истории Мединский: новый учебник по истории является взвешенным и объективным

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Владимир Мединский

Обвинения по поводу кремлевской пропаганды в новом учебнике по истории являются для серьезных специалистов забавными, заявил помощник президента и один из авторов учебника Владимир Мединский. По его словам, которые приводит РБК, содержанием книги недовольны лишь те, кому «не нравится то, что сейчас в нашей стране происходит». При этом то, что одни называют учебник «просталинским», а другие — «антисоветским», свидетельствует о его объективности, отметил Мединский.

Критикуют за то, чего в учебнике нет. Нет нужных им подач и оценок. Для либералов-релокантов недостаточно поругали Ленина-Сталина, недостаточно похвалили Горбачева и Гайдара, и т. п. А для «рассерженных патриотов», наоборот, недостаточно отругали Горбачева и Ельцина, мало похвалили Сталина, — сказал Мединский в ответ на запрос РБК.

Что касается пропаганды, то, по мнению помощника президента, данные высказывания несостоятельны. Как утверждает Мединский, даже такие важные памятники истории, как «Повесть временных лет» или «История государства Российского», были составлены с учетом государственной исторической политики.

Мединский добавил, что учебник получился «содержательным и патриотичным». По его словам, то, что книгу обсуждают взрослые люди, свидетельствует о росте интереса населения страны к истории.

Ранее сообщалось, что учебник истории под авторством Владимира Мединского и Анатолия Торкунова после жалоб ряда кавказских республик на отрывок о репрессированных народах был изменен. В частности, из абзаца о депортациях в годы войны убрали упоминание конкретных национальностей.