Мединский назвал Украину частью русской земли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Мединский

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью РБК назвал Украину частью русской земли и заявил, что ему глубоко симпатичен народ этой страны. Мединский считает, что нельзя называть всех жителей соседней страны бандеровцами. По его словам, нужно отделять украинский режим и граждан, только часть из которых «зазомбированная идеологически».

Я не испытываю ненависти к украинскому народу и к Украине. Мне глубоко симпатичен украинский народ. <...> И я испытываю огромную любовь к этой земле и к ее истории, к ее героическому прошлому. Это часть русской земли. Украина — это неотъемлемая часть русского мира, — сказал Мединский.

Помощник президента добавил, что у России нет конфликта с Украиной. Мединский считает, что происходящие события следует рассматривать как очередной круг конфликта «традиционных колониалистов» с территорией, которая «не захотела быть колонией».

Нас хотели сделать колонией с XVII века то одни, то другие, то третьи... Кто только не хотел сделать из нас колонию, — отметил он.

В феврале Мединский сообщил, что представители России не участвуют ни в каких переговорах по Украине. Таким образом он прокомментировал заявление МИД Швейцарии о секретных переговорах, которые проходят в Женеве. Мединский заявил, что ни российские дипломаты, ни представители администрации кого-либо уровня ни с кем не переговариваются.