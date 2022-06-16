Мединский: Киев не желает проводить переговоры в прежнем ключе

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский

Делегации России и Украины периодически проводят телефонные переговоры, однако в Киеве на текущий момент не хотят продолжать диалог в прежнем ключе, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он также возглавляет российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, напоминает ТАСС.

Мы созваниваемся периодически, но украинская сторона не желает продолжать переговоры в том ключе, в котором они велись, — сказал он.

Свое интервью агентству Владимир Мединский дал на полях Петербургского экономического форума, который проходит в Северной столице с 15 по 18 июня.

Ранее Владимир Мединский заявил, что территория современной России стала меньше по сравнению с размерами Российской империи в 1917 году «не навсегда». Эти слова прозвучали на международном форуме «История для будущего. Образ Петра», передает РИА Новости. На форуме Мединский представил книгу о Петре I — первый том документально-художественной серии «Собиратели земли русской».