«Мечты Соболева»: Картаполов об идее сборов для неслуживших старше 30 лет Картаполов назвал нереалистичными военные сборы для россиян старше 30 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявления о том, что не проходившие военную службу россияне старше 30-летнего возраста будут отправляться на сборы для получения военно-учетной специальности (ВУС), нереалистичны, рассудил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. В разговоре с РБК он назвал подобные идеи «мечтой» генерала Виктора Соболева.

Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом, — высказался Картаполов.

Ранее Соболев сообщил, что не служивших россиян старше 30 лет будут привлекать к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Также, по его словам, необходимо проводить сборы для запасников и резервистов, не имеющих военной специальности, чтобы те не оказались в роли «пушечного мяса».

Во время разговора с NEWS.ru Соболев рассказал, что перед введением военных сборов для людей старше 30 лет, запасников и резервистов необходимо составить подробный план строительства Вооруженных сил РФ. По его словам, частью этого плана должен стать хорошо обученный мобилизационный резерв, а также база мобилизационного развертывания.