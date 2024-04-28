«Мечтать не вредно»: Матвиенко сокрушила надежды Запада развалить Россию Матвиенко: Запад давно мечтает развалить Россию, но это никогда не сбудется

Фото: СФ РФ

Валентина Матвиенко

Запад давно мечтает развалить РФ, однако это никогда не сбудется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы о необходимости «деколонизации России». По ее словам, градус глупости, необразованности и непрофессионализма на Западе «зашкаливает».

Конечно, в мечтах у них давно, и они этого не скрывают, развалить Россию <...>. Но, знаете, мечтать не вредно — это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что Россия является мощным суверенным государством. Страна ведет открытую и независимую внешнюю политику, подчеркнула Матвиенко. Председатель Совфеда задалась вопросом, кем колонизирована Россия, а также назвала резолюцию ПАСЕ проявлением «ядовитой русофобии».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Украина и ее западные союзники однозначно будут тестировать Россию «на слабо». По его словам, для Москвы сейчас главное это «слабо» никогда не показать. Представитель Кремля добавил, что российская сторона должна поддержать нынешнюю динамику в зоне проведения специальной военной операции.