МЧС раскрыло, сколько воды сбросила авиация на лесные пожары за лето Куренков: силы МЧС сбросили более 10 тысяч тонн воды на лесные пожары за лето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За три летних месяца самолеты и вертолеты МЧС сбросили более 10 тысяч тонн воды на лесные пожары в России, заявил глава ведомства Александр Куренков. По его словам, которые цитирует в Telegram пресс-служба МЧС, с июня по август спасательная техника вылетала более 1600 раз, а количество сбросов воды превысило 1800.

В течение трех летних месяцев, когда природные пожары представляют наибольшую угрозу для населения и территорий, авиация МЧС России привлекалась на ликвидацию последствий стихии на постоянной основе. По итогам 1600 вылетов совершено более 1800 сбросов воды объемом 10 тысяч тонн. Общий налет наших подразделений составил 1340 часов, — сказал Куренков.

Он уточнил, что самолеты и вертолеты МЧС помогали тушить лесные пожары в семи регионах России: Свердловской, Челябинской, Курганской областях, Хабаровском, Забайкальском, Краснодарском краях, а также в Якутии. Вылетала спасательная авиация и за пределы страны, в Турцию. По словам главы МЧС, самолеты Бе-200 ЧС сбросили две тысячи тонн воды за 232 раза. Сейчас воздушные суда остаются в Измире на дежурстве.

22 августа в Красноармейском сельском поселении Ростовской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Он начал действовать 21 августа с 20:00. Площадь возгорания составила 192 гектара. Пожар начался в соседнем дубовом массиве, затем распространился в сторону населенного пункта Русский.