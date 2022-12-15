МЧС внепланово проверит крупные ТРЦ и склады после масштабных пожаров Куренков: МЧС проведет внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складских комплексов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности после крупных пожаров в торговых центрах, заявил глава МЧС Александр Куренков. По его словам, которые приводит РИА Новости, специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения и уровень подготовки персонала при внештатных ситуациях.

МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов, — сказал Куренков.

12 декабря в подмосковной Балашихе загорелись стройматериалы в торговом центре «Стройпарк». Пожару был присвоен третий номер сложности. За несколько дней до этого, 9 декабря, произошел крупный пожар в магазине OBI в подмосковном торговом центре «Мега Химки». Фактически здание полностью выгорело, один человек погиб.

После этого депутат Госдумы Александр Толмачев предложил проверить все крупные торговые центры России, подчеркнув, что вопрос стоит не о запрете эксплуатации зданий или приостановлении деятельности бизнеса, а о том, чтобы помещения и граждане были защищены. Он также отметил, что вопрос об оснащении зданий дополнительными видеокамерами, сигнализацией, датчиками движения и дыма заслуживает отдельного обсуждения, поскольку дооснащение повлечет за собой финансовые расходы, что чаще всего «зашивается собственниками зданий в стоимость аренды, а далее — в чеки для покупателей».