МЧС показало выгрузку гумпомощи для жителей сектора Газа

Фото: МЧС РФ

Пресс-служба МЧС опубликовала кадры разгрузки в Египте спецбортов, доставивших гуманитарную помощь для сектора Газа. Жителям анклава передадут ее представители египетского Красного Полумесяца.

Ранее ведомство сообщило об отправке в Египет двух спецбортов с очередной партией гумпомощи массой 60 тонн. В министерстве уточнили, что в состав груза включены продукты питания, средства личной гигиены, а также подушки и матрасы. Помощь жителям Газы организована по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

До этого Россией были отправлены в Египет два пакета гуманитарной помощи в 28 и 27 тонн. Они состояли из лекарств, гемостатических средств и перевязочных материалов, а также продуктов питания — муки, риса, макаронных изделий, сахара.

Израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в одном из интервью высказался против оказания анклаву гуманитарной помощи, отметив, что «в Газе не существует понятия „невовлеченные гражданские лица“». При этом в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гумпомощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа.