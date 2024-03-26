МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» в Красногорске

Министерство чрезвычайных ситуаций опубликовало обновленный список граждан, погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным на 20:00 по московскому времени, в нем числятся 120 человек. В ведомстве уточнили, что опубликованные данные являются предварительными.

Список будет корректироваться по данным судебно-медицинских исследований, — говорится в сообщении министерства.

Ранее МЧС России показало видеокадры зрительного зала «Крокус Сити Холла» с дрона после того, как спасатели убрали завалы обрушившейся крыши. Работы по разбору завалов завершились сегодня. Согласно размещенным кадрам, зал полностью уничтожен, все элементы интерьера, в том числе кресла для зрителей, выгорели.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек. Он также огласил первоначальные результаты расследования, согласно которым произошедшее было тщательно спланированным актом. Под стражу заключены несколько подозреваемых, которые, по данным СМИ, плохо говорят по-русски.