Матвиенко заявила о важности принятых в 2020 году поправок в Конституцию Матвиенко: события 2022 года показали важность поправок в Конституцию в 2020 года

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Российской газете» заявила о том, что события 2022 года показали важность принятых в 2020 году поправок в Конституцию РФ. По ее словам, после этого основной закон государства стал «полностью российским, национальным».

Если говорить про самый важный, памятный для меня закон, это, безусловно, внесение изменений в Конституцию в 2020 году... В результате Конституция стала подлинно российской, национальной, каждым своим словом соответствующей нашим традиционным ценностям. Насколько это важно — показали события 2022 года, — сказала спикер СФ.

Она также рассказала, что самым ярким событием в парламентской работе она считает принятие конституционных законов о вхождении в состав РФ новых регионов и образовании новых субъектов Федерации. По словам Матвиенко, сама она дважды участвовала в подобных исторических событиях — когда Россия присоединила Крым в 2014 году и ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в 2022 году. Как утверждает спикер, в данном случае парламентарии «выступили выразителями воли миллионов людей».

Ранее Валентина Мативенко сообщила, что для панических настроений в экономике России нет оснований, несмотря на имеющиеся проблемы. По ее словам, российская экономика имеет запас прочности и большой потенциал для роста, а жесточайшие западные санкции не лишили ее управляемости.