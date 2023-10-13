Матвиенко заявила о непрозрачности расследования диверсий на энергообъектах

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Расследование диверсий на объектах энергетической инфраструктуры ведется непрозрачно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, имея в виду в том числе подрыв «Северных потоков». По ее словам, которые приводит ТАСС, такие расследования закрываются по политическим причинам. Матвиенко подчеркнула, что энергетику нельзя использовать в качестве геополитического оружия.

Попытки перекроить мировой энергетический рынок привели к резкому удорожанию ресурсов и ограничению предложения. Дошло до прямого попустительства диверсиям на объектах энергетической инфраструктуры, — отметила она, выступая на сессии саммита глав парламентов G20.

Отдельное внимание Матвиенко уделила санкциям. По ее словам, они представляют собой орудие экономического давления, которое оказывается с политическими целями. Вместе с тем она подчеркнула, что инициаторы санкций также страдают от их введения. Указала сенатор и на проблему Европы с «зеленым переходом» из-за отказа от российских ресурсов.

Как сообщалось ранее, Финляндия перекрыла подводный газопровод Balticconnector. Причиной принятия такого решения стало стремительное падение давления в магистрали. Позднее в районе поломки газопровода были обнаружены следы внешнего воздействия. Предполагается, что он мог быть подорван неизвестными лицами.