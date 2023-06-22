Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада Спикер Совфеда Матвиенко заявила о фашизации развязавших конфликт на Украине западных элит

Фото: Фото: Совет Федерации

На Западе происходит фашизация политических элит, написала спикер Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совета Федерации по случаю Дня памяти и скорби 22 июня. По ее словам, это происходит в результате подстрекательства западными элитами украинского конфликта и потворства в отношении враждебных высказываний Киева по отношению к России.

Нацизм не просто поднял голову. Он пришёл к власти в 2014 году на Украине в результате государственного переворота… И призывы убивать русских, убивать как можно больше звучат сейчас не только со стороны украинских боевиков, бандеровцев, но и официальных представителей теперь уже откровенно террористического киевского режима, — указала она.

Матвиенко добавила, что эти призывы не только получают молчаливое согласие со стороны Запада, но и явно поддерживаются им. Она также заявила, что националистический режим в Киеве является проектом Запада, который был тщательно создан и выведен в нужное состояние.

Ранее Валентина Матвиенко в статье для «Российской газеты» выразила мнение, что российский парламент является одним из наиболее демократичных и эффективных в мире. При этом она отметила, что есть аспекты для дальнейшего развития.