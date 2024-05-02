Матвиенко заявила, что виновных в трагедии в Одессе ждет трибунал Матвиенко: по итогам СВО необходимо осудить виновных в трагедии в Одессе

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

По завершении спецоперации необходимо созвать большой трибунал, где Киев будут судить за все совершенные им преступления, написала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале в десятую годовщину трагедии в Одессе. По ее словам, события в Доме профсоюзов должны стать «краеугольным эпизодом» суда.

Убеждена, по итогам СВО необходим большой трибунал. Там по крупицам будет собрана и представлена вся картина возникновения киевского «обыкновенного нацизма», его путь, все его преступления, — заявила Матвиенко.

Она добавила, что срока давности не будет. Виновные в трагедии, которая произошла 2 мая 2014 года в Одессе, будут названы и не уйдут от ответственности, подчеркнула Матвиенко.

Кроме того, оценка будет дана международным организациям, которые были обязаны призвать Киев расследовать трагедию и наказать ответственных. По словам спикера Совфеда, для объективного расследования нет никаких препятствий ввиду большого числа свидетелей, видеоматериалов с лицами преступников и кадров состава преступления.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что организаторами трагедии в Одессе 2 мая 2014 года являлись занимающий тогда пост и. о. главы государства Александр Турчинов, бывший глава МВД Арсен Аваков и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. По его словам, все причастные понесут наказание.