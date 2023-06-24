Матвиенко заявила, что Совет Федерации поддерживает Путина

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Совет Федерации полностью поддерживает президента России Владимира Путина, сенаторы понимают важность консолидированной позиции общества и руководства всех регионов, сообщила в Telegram-канале спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. По ее словам, глава государства в своем видеообращении к народу был предельно убедителен и откровенен.

В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка президента — гаранта конституции — и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации, — написала она.

24 июня Путин заявил в своем обращении к гражданам, что власти жестко ответят на действия тех, кто пытается устроить мятеж. Президент подчеркнул, что любая внутренняя смута представляет смертельную угрозу для российской государственности и нации. По словам главы государства, Россия столкнулась с предательством.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о возбуждении уголовного дела против Пригожина, которому вменяют попытку организации вооруженного мятежа. В ФСБ России заявили, что со стороны предпринимателя прозвучали заявления, которые фактически являются призывами к началу гражданского конфликта в России.