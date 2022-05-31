Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной и подписания соглашений, которые бы привели к миру. Требуются лишь дипломатические и мирные решения, а также воля двух сторон, отметила она на встрече с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси, сообщает РИА Новости.

Мы открыты для переговоров. <...> Мы подтверждаем, что готовы к переговорам, к подписанию соглашений, которые бы прекратили и гражданский конфликт на Украине, и привели бы к миру, но не видим такой обратной реакции со стороны Киева, — подчеркнула спикер Совфеда.