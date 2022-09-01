Матвиенко заявила, что России хватит ресурсов для победы в спецоперации

России хватит ресурсов для победы в специальной операции на Украине. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Соответствующее мнение приводится в ее блоге на сайте госоргана. По мнению политика, от исхода операции зависит как существование России, так и общая картина мира.

Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <...> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно <...>, насколько своевременным было решение о проведении СВО, — написала Матвиенко.

По мнению политика, на поле боя России противостоят не только вооруженные силы Украины, но и «коллективный Запад», НАТО.

От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного <...> государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели <...> или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию, — отметила Матвиенко.

Спикер также заверила, что ВС РФ оснащены современным оружием и техникой и действуют гуманно.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации готов рассмотреть вопрос о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также взятых под контроль российских войск регионов Украины после проведения там соответствующих референдумов. Она подчеркнула, что жители этих территорий сами должны решать свою судьбу.