Матвиенко заявила, что интеграция России в Болонский процесс не состоялась Матвиенко заявила о провале интеграции России в Болонскую систему

Валентина Матвиенко / Фото Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что интеграция России в Болонский процесс не состоялась. По её словам, из данной системы следует выходить, однако не «уничтожать всё дотла», а провести реформу российского образования, сообщает РИА Новости.

Мы забыли завет Петра I, который в своё время сказал, что не надо копировать всё то, что делается в Европе. Далеко не всё для нас приемлемо. Нужно брать только то лучшее, что полезно для нашего отечества. Сегодня можно сказать, что интеграция, присоединение к Болонскому процессу не состоялось, — подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что не случилось опорной интеграции наших университетов и научных центров, хотя на Западе давали такие заверения. Дискриминация российских дипломов и научных степеней сохранилась.

Если бы вы спросили меня, я бы сказала, что, на мой взгляд, надо выходить [из Болонского процесса], но это не значит, что сейчас мы должны всё уничтожить дотла. Ни в коем случае, нельзя сейчас поддаваться эмоциям, отвечая на появившиеся веяния, — считает спикер Совфеда.

По её мнению, параллельно с выходом из Болонского процесса должна пройти реформа отечественного образования. При этом следует оставить «всё то хорошее, чем гордилась наша система образования». Требуется лишь содержательная форма, уточнила Матвиенко.

Ранее стало известно, что отказ от Болонской системы образования не означает возврата к советскому подходу к обучению, заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его мнению, новая система высшего образования будет строиться с учётом накопленного опыта. План Минобрнауки предполагает переходный период от Болонской системы к национальной, радикальной смены не будет.