Матвиенко заявила, что государство не будет урезать социальные расходы

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство не планирует урезать социальные расходы, несмотря на экономические трудности. Все обязательства, заверила сенатор, будут выполнены и будут исполняться в соответствии с законодательством, пишут «Известия».

Наоборот, по мере развития ситуации будут приниматься и дополнительные меры по защите наших граждан, особенно людей с низкими доходами, — отметила политик.

Матвиенко добавила, что на данный момент уже принят ряд социальных мер, которые направлены на поддержку населения. В частности, это выплаты семьям с низкими доходами на детей от 7 до 18 лет, ранее принятое решение о выплатах беременным женщинам и выплаты детям до 7 лет.

Сейчас готовятся предложения по индексации зарплат бюджетникам, пенсий, минимального размера оплаты труда. Также серьезные меры поддержки для тех, кто потерял работу и так далее, — сообщила глава Совфеда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что ближайшая индексация социальных выплат и пенсий будет рассчитываться исходя из текущего уровня инфляции, в первом квартале она составила 9,95%, а значит — стоит ожидать увеличения на такой же процент.