Матвиенко выступила за точечный запрет на работу из-за рубежа Матвиенко: нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей

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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей. По ее словам, этот запрет должен быть точечным в отношении конкретных компаний.

Матвиенко призвала создать реестр фирм, которые имеют доступ к персональным данным россиян, влияющим на информационную безопасность. Она отметила, что для сотрудников таких компаний целесообразно запретить удаленку из-за рубежа. При этом Матвиенко подчеркнула, что закон об ограничении удаленной работы для ряда категорий работников не ущемляет их права.

И в обществе, и в социальных сетях, конечно, избыток информации, что вот сейчас таким образом власть хочет наказать тех, кто уехал, покинул Россию в такой сложный и ответственный период. Идея такого закона не про это — это точно. Речь не идет ни о какой дискриминации, ни о каких нарушениях прав и свобод человека, — сказала Матвиенко.

Спикер СФ объяснила, что речь идет о том чтобы «дать право правительству определить перечень тех профессий, представителям которых по трудовому законодательству не будет позволено заключать трудовые договора на работу по удаленке для налоговых нерезидентов, проживающих за границей более шести месяцев».

Матвиенко уточнила, что смысл в том, чтобы «обеспечить коммерческую и информационную безопасность», добавив, что поддерживает идею, но к ее реализации призвала относится аккуратно.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев заявил, что налоговые нерезиденты не смогут заключать трудовые договоры в России об удаленной работе по ряду специальностей, соответствующие поправки уже внесены в законопроект от фракции «Единая Россия». По его словам, это будет отдельный законопроект, в рамках которого внесут изменения в Трудовой кодекс РФ. Исаев подчеркнул, что инициатива направлена исключительно на безопасность граждан России и закон не является дискриминационным.