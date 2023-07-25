Матвиенко выступила против легализации ЧВК Матвиенко: законы для легализаций отдельных ЧВК не нужны

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Законы для легализации отдельных организаций, например частных военных компаний, не нужны, никакой махновщины быть не должно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, которые приводит РИА Новости, в СФ такого проекта в проработке нет, но, если в Госдуме закон разработают, сенаторы его рассмотрят.

Я считаю, что не нужны законы под отдельные компании, в частности ЧВК. У нас много разных добровольческих отрядов, казачьих отрядов. Они молодцы, они патриоты, они воюют так же, как мобилизованные, контрактники и так далее, но они все должны воевать по принципу единоначалия, они должны воевать под руководством Министерства обороны, — сказала Матвиенко.

Ранее экс-глава МВД генерал армии Анатолий Куликов заявил, что ЧВК «Вагнер» находилась вне рамок закона, он сравнил организацию с «махновской бандой». По его словам, если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, они не должны существовать.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Также в МО Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.