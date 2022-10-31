Матвиенко: все сенаторы получили повестки в украинский суд

Фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко во время «Открытого диалога» с главой Минтранса России Виталием Савельевым сообщила, что все российские сенаторы получили повестки во Львовский суд на Украине. По словам председателя Совета, которые приводит ТАСС, ее также объявил в розыск Интерпол.

Мы все получили повестки во Львовский суд. Все сенаторы уже получили приглашения. А меня в Интерпол в розыск отправили, — заявила Матвиенко.

При этом она не стала уточнять, идет ли речь о запросе Киева в Интерпол для объявления ее в международный розыск.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила министру транспорта России Виталию Савельеву обвинения по двум статьям украинского УК. Как утверждают представители СБУ, глава Минтранса «способствовал перемещению российской военной техники и личного состава через территорию Крыма». На Украине ему вменяются ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в планировании, подготовке, развязывании и ведении войны) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Ранее СБУ объявила в розыск командующего группировкой российских сил в зоне спецоперации генерала Сергея Суровикина, информация об этом появилась на портале МВД Украины. До этого ведомство внесло в список разыскиваемых около 700 высокопоставленных российских лиц.