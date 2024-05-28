Матвиенко восхитилась достижениями Азербайджана Матвиенко: Азербайджан достиг успехов в укреплении своей государственности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан за годы независимости достиг впечатляющих успехов в укреплении своей государственности и укрепил позиции в регионе, говорится в телеграмме председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко, адресованной главе азербайджанского парламента Сахибе Гафаровой по случаю Дня независимости республики. Она поздравила коллег с национальным праздником и пожелала им успехов, а гражданам страны — благополучия, передает ТАСС.

За годы независимости ваша страна достигла впечатляющих успехов в упрочении своей государственности, социально-экономическом развитии, укрепила позиции в регионе и снискала признание на международной арене, — говорится в тексте телеграммы.

Также Матвиенко напомнила о недавней встречи глав государств Владимира Путина и Ильхама Алиева в Москве. Она подчеркнула, что диалог между ними позволил наметить новые направления взаимовыгодной кооперации.

Президент России Владимир Путин ранее также направил поздравительную телеграмму своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. В своем письме глава государства выразил уверенность в наращивании двустороннего сотрудничества между государствами. Он подчеркнул, что Москва придает огромное значение союзническим отношениям с Баку.