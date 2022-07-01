Матвиенко усомнилась в реализуемости проектов Союзного государства Матвиенко предложила отложить визирование бюджета Союзного государства

Фото: Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече глав верхних палат парламентов России и Белоруссии предложила не визировать бюджет Союзного государства до тех пор, пока в него не будут включены действительно реализуемые проекты, сообщает РИА Новости. Спикер СФ отметила, что в текущем бюджете отражен только «случайный набор проектов», которые в будущем не воплотятся.

Мы сегодня обсуждали бюджет Союзного государства. Идеологии там нет. Там случайный набор, кто куда в какой кабинет пробьется. Давайте поддержим реальные, «на земле» проекты, которые реализуются между субъектами, чтобы эти проекты было выгодно обеим сторонам реализовывать. Давайте в этом году не завизируем (бюджет. — NEWS.ru), пока не внесут изменения реальные, в том виде, который нам подсунут, — сказала Матвиенко.

По ее словам, сейчас правительства двух страх «где-то заоблачно три года обсуждают, четыре года утверждают, и ничего нет».

Ранее Лукашенко заявил, что единое Союзное государство Белоруссии и России предполагается выстроить на новых принципах, подразумевающих суверенное развитие обеих стран, что может быть интересно и другим республикам бывшего Советского Союза.

В ходе встречи глав Белоруссии и России 25 июня все вопросы по Союзному государству были согласованы, заявил Владимир Путин. По его словам, остался лишь вопрос их реализации.