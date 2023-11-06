Матвиенко сообщила, когда новые регионы России станут самодостаточными Матвиенко: новые регионы России через 5-10 лет станут самодостаточными

Фото: Совет Федерации

Валентина Матвиенко

Новые регионы России обладают большим потенциалом и спустя 5-10 лет станут промышленно и сельскохозяйственно развитыми субъектами, которые будут частью единого государства, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время выступления на марафоне общества «Знание». По ее словам, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области — это исконно русские территории.

Я хочу сказать, что мы не взяли какие-то новые территории. Это наши исконно русские территории, это наши люди, но они пришли к нам не как иждивенцы. <...> Через пять, максимум 10 лет это будут промышленно развитые, сельскохозяйственно развитые самодостаточные регионы, которые будут частью нашей единой России, — сообщила Матвиенко.

Она добавила, что у российского правительства есть четкий план развития новых регионов, а именно восстановления жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры. Как отметила Матвиенко, восточные территории Украины на протяжении последних 30 лет не развивались, что привело к серьезному отставанию в сравнении с РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новым регионам необходимо наверстывать упущенное в сфере образования. По его словам, школьники и педагоги должны чувствовать себя частью образовательного процесса страны.