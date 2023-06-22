Матвиенко: ситуация в мире по взрывоопасности превосходит Карибский кризис Спикер Совфеда Матвиенко: Запад держит курс на эскалацию конфликта, поставляя оружие Киеву

Фото: Совет Федерации РФ

Текущая глобальная обстановка с точки зрения возможных военных столкновений еще более напряженная, чем период Карибского кризиса в 1962 году, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В своем блоге на сайте Совфеда она отметила, что Запад во главе с США активно способствует этой эскалации, насыщая Украину вооружением.

Человечество проходит сейчас, пожалуй, самый сложный этап с момента окончания Второй мировой войны. По взрывоопасности, считаю, даже превосходящий Карибский кризис 1962 года. И ответственность за это лежит исключительно на США и их союзниках, — написала Матвиенко.

По ее мнению, становится все более ясным, что основным антагонистом России является не Украина, а Запад, возглавляемый США, которые заранее планировали этот конфликт. Матвиенко отметила, что в стратегической доктрине Вашингтона Украина и её население рассматриваются лишь как пешки в военной игре, целью которой является окончательное завершение многовековых попыток Запада решить «русский вопрос».

Ранее Матвиенко заявила, что на Западе происходит фашизация политических элит. По ее словам, это происходит в результате подстрекательства западными элитами украинского конфликта и потворства в отношении враждебных высказываний Киева по отношению к России.